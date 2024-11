Ta apka mówi, kiedy spadnie deszcz - co do minuty! Wypróbuj nową aplikację Pogoda Interia! Zainstaluj z Google Play lub App Store

Pogoda w środę pełna alertów

"O poranku może być ślisko . Temperatura powietrza przy gruncie w wielu miejscach spadła poniżej 0 st. C, co w połączeniu ze słabymi opadami mżawki lub śniegu ziarnistego lokalnie skutkować może zamarzaniem opadów na nawierzchniach dróg i chodników, a w szczególności mostów i wiaduktów" - czytamy na profilu IMGW na Facebooku .

Dzień chłodny, a nawet mroźny

Dzień będzie chłodny, z temperaturami od zera stopni na południu, przez około 3 st. C w centrum do 8 stopni Celsjusza na zachodnim Wybrzeżu. Na terenach podgórskich Karpat będzie mroźnie do około -2 st. C.