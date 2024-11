Niesprzyjające warunki na drogach w Białce Tatrzańskiej sprawiły, że przed godz. 7:00 rano w niedzielę na DK49 doszło do wypadku, w którym uczestniczyły trzy samochody .

Białka Tatrzańska. Na drogach ślisko, panuje mgła. Samochody wpadły do rowu

Jak dodała rzeczniczka KWP w Krakowie, na drodze jest bardzo śliska nawierzchnia, dodatkowo panowała mgła , co spowodowało, że samochody wpadły do rowu.

- Jedna kobieta ma złamaną rękę. Uderzyła w poprzedzający samochód, po czym wylądowała na przeciwległym pasie, gdzie doszło do czołowego zderzenia z drugim samochodem. Kierujący tym pojazdem trafił do szpitala - poinformowała podinsp. Katarzyna Cisło dodając, że kobieta również została przewieziona do placówki leczniczej.