Nowy sondaż firmy Opinia24 zwiastuje potencjalną zmianę koalicji rządzącej . Gdyby wybory do Sejmu odbyły się w lutym, wygrałaby Koalicja Obywatelska z poparciem 31,8 proc. Badanie przeprowadzono na zlecenie RMF FM.

Formacja reprezentowana przez Sławomira Mentzena i Krzysztofa Bosaka otrzymała wynik 18,7 proc. To o ponad pięć punktów proc. lepiej niż przed miesiącem.

Sondaż partyjny. Trzecia Droga na granicy wejścia do Sejmu

Trzecia Droga balansuje na poziomie progu wyborczego dla koalicyjnego komitetu wyborczego z wynikiem 8 proc. W niebezpiecznej sytuacji znajduje się również Nowa Lewica (5,5 proc. poparcia). W porównaniu ze styczniem zyskała partia Razem. Jej wynik wzrósł z 2 proc. do 2,9 proc.

W pogłębionej analizie wyników podkreślono, że w przeciągu miesiąca PiS stracił "stosunkowo mocną pozycję" w grupie mężczyzn (z 35 proc. do 28 proc.). Zyskała zaś Konfederacja (z 14 proc. do 23 proc.). Co istotne, partia Bosaka i Mentzena zdecydowanie prowadzi w grupie wiekowej 18-24 (aż 49 proc. poparcia).