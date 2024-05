Kłótnia na antenie. Polityk PiS wyszedł ze studia. "Ty się zastanów!"

Piotr Kaleta wszedł w ostry spór z Tomaszem Trelą podczas programu na żywo i wyszedł ze studia. Poseł Nowej Lewicy nazwał swojego oponenta "chamem i burakiem". Parlamentarzysta PiS powiedział - mając na myśli swojego adwersarza - że nie pozwoli na to, by "to coś" go obrażało. - To jest łobuzerstwo - skwitował na wyjściu Piotr Kaleta.