Ryszard Czarnecki był europosłem od 2004 roku. Po 20 latach nie uzyskał mandatu, co oznacza, że w tym roku pożegna się z Brukselą . W obecnej kadencji PE Czarnecki zasłynął między innymi sprawą nadużyć finansowych i tzw. kilometrówkami, czyli nieprawidłowościami w rozliczeniach podróży służbowych.

To właśnie w związku z tą sprawą planowane jest pociągnięcie Czarneckiego do odpowiedzialności, co potwierdził w programie "Graffiti" prokurator Dariusz Korneluk.