Sytuacja na rzekach wciąż jest daleka od ideału. Obecnie stan alarmowy przekroczony jest na 13, a stan ostrzegawczy na 7 stacjach pomiarowych. To skutek potężnych ulew z połowy miesiąca, które przyniósł niż genueński. Okazuje się, że na południowym zachodzie we wrześniu spadło ponad cztery razy tyle deszczu co zwykle - wynika z danych IMGW.