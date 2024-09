Lasy Państwowe wydały pilny komunikat w związku z incydentem, który miał miejsce w niedzielne popołudnie. Samochody grzybiarzy zastawiły wjazd do lasu, przez co karetka nie mogła dotrzeć do poszkodowanej kobiety. "Las stoi przed Wami otworem, ale pamiętajmy o zdrowym rozsądku i wyobraźni" - zaapelowali leśnicy.