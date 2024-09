Deszcze wrócą do Polski. Wiemy, czy jest się czego bać

Fala powodziowa sunie przez Polskę, więc sytuacja na zachodzie kraju wciąż jest napięta. Choć poniedziałek będzie słoneczny i suchy, to już od wtorku do naszego kraju wrócą deszcze. Według prognoz IMGW na szczęście nie będą to zbyt intensywne opady. Będą się przesuwać, więc nie skupią się tylko na południowym zachodzie. Sprawdź, jakich dokładnie opadów można się spodziewać w najbliższym czasie.