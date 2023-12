Na godzinę 11:00 we wtorek zaplanowano ogłoszenie wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie nakładania kar finansowych przez Trybunał Stanu Unii Europejskiej na Polskę. Jednak i tym razem nie przedstawiono werdyktu.

Posiedzenia sędziów TK w tej sprawie były już wielokrotnie przekładane . 21 listopada sąd konstytucyjny dokończył rozprawę i najpierw odroczył wydanie orzeczenia do 30 listopada, a następnie do wtorku 5 grudnia.

Unia nakłada kary na Polskę. Trybunał Konstytucyjny jeszcze nie wydał wyroku

Co więcej, Zbigniew Ziobro zaskarżył także art. 39 Statutu TSUE, który upoważnia prezesa TSUE lub sędziego Trybunału do nałożenia na kraj członkowski środków tymczasowych odnoszących się do kształtu ustroju i funkcjonowania konstytucyjnych organów RP.