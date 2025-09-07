Prezydent Karol Nawrocki podczas ogólnopolskich uroczystości dożynkowych na Jasnej Górze w Częstochowie dziękował polskiej wsi za poparcie jego kandydatury w wyborach. Podkreślał, że jest i będzie głosem polskiej wsi w Polsce i na świecie.

- Z polskiej wsi idzie mądrość, która pozwala wygrać wybory - powiedział prezydent, zwracając się do uczestników dożynek.

Dożynki na Jasnej Górze. Karol Nawrocki dziękuje mieszkańcom polskiej wsi

- Bo wy w tym roku zebraliście także plon polskiej demokracji, więc dziękuję polskiej wsi za poparcie mojej kandydatury i za to, że mogę was reprezentować - powiedział Nawrocki.

Obiecał, że będzie się wywiązywał z obietnic, m.in. zawartych w haśle: "Polski rolnik, polskie pole, polski chleb na polskim stole".

- Dzięki wam Polska jest bezpieczna żywnościowo. Zawdzięczamy wam nasze bezpieczeństwo, dlatego jesteście tak ważni w całej architekturze bezpieczeństwa państwa polskiego - dodał prezydent Nawrocki.

Jak jednocześnie podkreślał, zwracając się do zgromadzonych w Częstochowie rolników, "polska wieś to serce polskiej tradycji i naszego dziedzictwa narodowego", a "Polska zapisana jest w polskiej wsi, w waszym pielęgnowaniu tożsamości, naszej narodowej tradycji, naszych narodowych wartości".

Projekt ustawy o ochronie polskiej wsi. "Liczę na przyjęcie"

Jak podkreślał w swoim przemówieniu, liczy na przyjęcie przez parlament zgłoszonego przez siebie projektu ustawy o ochronie polskiej wsi, zawierającego zakaz wykupu polskiej ziemi, "bo tyle mamy Rzeczpospolitej, ile mamy ziemi". Wskazał też na konieczność zbudowania mniejszości blokującej dla umowy handlowej UE z Mercosur, bo - jak ocenił - nie jest ona w interesie polskiego rolnika.

Nawrocki dziękował też członkom Ochotniczych Straży Pożarnych, Kołom Gospodyń Wiejskich, a także wszystkim mieszkańcom wsi, którzy - jak podkreślał - wychowują kolejne pokolenia patriotów, służą w wojsku czy Straży Granicznej. Zaznaczył jednocześnie, że chce czasów bez wojny, w których polska wieś będzie tylko żywić, a nie będzie musiała bronić.

Umowa handlowa UE-Mercosur

W środę kolegium komisarzy unijnych przyjęło umowę handlową z krajami Mercosur (Argentyną, Brazylią, Paragwajem i Urugwajem). Jednocześnie zapowiedziano hamulec bezpieczeństwa w przypadku nadwyżki produktów oraz możliwość rekompensat dla rolników. Francja i Polska są przeciwne podpisaniu umowy z Mercosur, ponieważ obawiają się otwarcia europejskiego rynku na żywność z krajów Ameryki Południowej.

Z kolei projekt ustawy o ochronie polskiej wsi, o którym wspomniał w Częstochowie Nawrocki, został przez niego podpisany na początku sierpnia i odnosi się m.in. do wygasającego w 2026 roku moratorium na sprzedaż ziemi, należącej do Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa.

Ogólnopolskie dziękczynienie za plony w Częstochowie odbywa się pod hasłem "Do Maryi w Roku Jubileuszowym". Organizatorem rolniczego święta na Jasnej Górze jest Krajowe Duszpasterstwo Rolników. Głównym punktem wydarzenia w Częstochowie jest msza z błogosławieństwem wieńców żniwnych.

Siemoniak w "Gościu Wydarzeń" po zatrzymaniu Polaka: Białoruskie służby to odczują Polsat News Polsat News