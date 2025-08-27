Prezydent chce wyjaśnień od premiera. "Jestem zaniepokojony"

Obrady rządu pod przewodnictwem prezydenta Karola Nawrockiego rozpoczęły się w Pałacu Prezydenckim po godzinie 9.

Na samym początku prezydent podkreślił, że liczy na to, iż Rady Gabinetowe będą "forum nie tylko wymiany myśli, ale też usystematyzowania pewnych mechanizmów współpracy z myślą o Polkach i Polakach".

- Wierzę też, że uda nam się nie przenosić tych emocji politycznych, których państwo doświadczacie w trakcie prac sejmowych. (...) Podstawowym warunkiem powodzenia tej naszej współpracy jest realizacja przez nas wszystkich polityki dotrzymywania swoich zobowiązań - dodał, zwracając się do szefa rządu.

Karol Nawrocki wyraził także nadzieję na to, że premier i ministrowie "zaktualizują swoje 100 konkretów Koalicji Obywatelskiej, 12 gwarancji Trzeciej Drogi, czy też program Lewicy z założeniem, czy pozostają one nadal aktualne".

- Musimy też wyeliminować pewien rodzaj chaosu we współpracy między prezydentem a polskim rządem, bo to jest kwestia chaosu, jeśli w jednym czasie dostaję po trzy nowelizacje tych samych ustaw - podkreślił prezydent.

Posiedzenie Rady Gabinetowej. Prezydent: Jestem bardzo zaniepokojony

Głowa państwa zapowiedziała w trakcie obrad, że pierwszym z poruszanych tematów będzie kwestia finansów publicznych. - Przyznam, że jestem bardzo zaniepokojony tym, co widzę w danych z budżetu w tym roku - wskazał Nawrocki.

- To moje pytanie do pana premiera, do wszystkich państwa, czy te liczby, wokół których się poruszamy dzisiaj są tymi, które państwo możecie uznać za obiektywne. Bo gdy wiemy o tym, że mamy 150 mld deficytu, to dla mnie jako prezydenta Polski to jasny sygnał alarmowy, że jest coś nie tak - przyznał.

- Najbardziej alarmujące są problemy w dochodach z podatków i wielomiliardowe dochody z VAT, CIT i akcyzy [...] Dla mnie Rada Gabinetowa jest też takim momentem, w którym uznamy chociaż funkcjonującą statystykę za obiektywną. I jest to rzecz głęboko niepokojąca. Bardzo proszę pana premiera, pana ministra o wyjaśnienia - dodał.

Prezydent zaapelował ponadto do szefa rządu o to, by podczas Rady odnoszono się do spraw jak najbardziej aktualnych. - Tak po męsku, po ludzku chciałbym wiedzieć, co przez ostatnie 18 miesięcy udało się zrobić polskiemu rządowi, abyśmy nie mieli tak dużych problemów z finansami publicznymi - wezwał.

Karol Nawrocki zapewnił również, że nie zgadza się na "rozkładanie zobowiązań na kolejne grupy społeczne" i nakładanie nowych danin. - Jesteśmy gotowi pomóc tutaj w rozwiązaniu tych sytuacji - dodał, wskazując na swoich ministrów.

Rada Gabinetowa. Wśród tematów budowa CPK i umowa z Mercosur

Drugim z podjętych tematów ma być sprawa budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego. - Polski nie stać na kolejne stracone miesiące - przekonywał prezydent.

- Liczę, że rząd i większość parlamentarna zajmie się moim projektem ustawy o CPK, który ma po prostu społeczny mandat, jest podpisany przez 200 tys. polskich obywateli. (...) To nie jest projekt polityczny, on łączy środowiska polityczne - powiedział.

Trzecim elementem dyskusji ma być umowa Unii Europejskiej z państwami Mercosur. - Tutaj nie stać nas na takie klasyczne rozdwojenie jaźni, bo ja zakładam, że wszyscy widzimy zagrożenia płynące z umowy pomiędzy UE a państwami Mercosur - wskazał Nawrocki.

Prezydent zarzucił tym samym rządzącym, że ich deklaracje nie znajdują odbicia w realnych działaniach. Przywołał wówczas uchwały podjęte przez sejmową większość mówiące, że umowa ta jest zagrożeniem dla polskiego rolnictwa.

- Ale gdy przyglądam się już realnym działaniom na forum UE, to widzimy choćby działania pana wiceministra Baranowskiego w roli polskiej prezydencji w UE, czy sympatycznego rzecznika rządu pana Szłapki. Więc chciałbym zachęcić pana premiera i ministrów i zadeklarować, że jestem gotowy do budowania mniejszości blokującej w Radzie UE, aby powstrzymać umowę z państwami Mercosur - zadeklarował.

Posiedzenie Rady Gabinetowej. Wiadomo, jakie tematy zostaną poruszone

Zwołanie Rady Gabinetowej głowa państwa zapowiedziała 6 sierpnia, wygłaszając w Sejmie swoje inauguracyjne orędzie. W ubiegłym tygodniu Karol Nawrocki podpisał natomiast postanowienie w tej sprawie, ustalając datę spotkania na 27 sierpnia, o czym poinformował szef jego kancelarii - Zbigniew Bogucki.

Jak przekazywał wówczas szef KPRP, przedmiotem obrad rządu i prezydenta mają być przede wszystkim stan finansów państwa, realizacja inwestycji rozwojowych, a zwłaszcza Centralnego Portu Komunikacyjnego i budowa elektrowni jądrowych, a także szeroko pojęty temat ochrony rolnictwa.

Jednocześnie wprowadzenie na agendę własnych tematów zapowiedział rząd, nie zdradzając jednak wielu szczegółów. Wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślał w rozmowie z mediami, że celem gabinetu Donalda Tuska będzie "wyprowadzenie z błędu pana prezydenta" w sprawie niektórych tematów, takich jak wspierane przez rząd inwestycje infrastrukturalne oraz kwestia sprowadzania zboża z Ukrainy do Polski.

Art. 141 Konstytucji mówi o tym, że w sprawach szczególnej wagi Prezydent Rzeczypospolitej może zwołać Radę Gabinetową. Radę Gabinetową tworzy Rada Ministrów obradująca pod przewodnictwem prezydenta. Zgodnie z art. 141 Radzie Gabinetowej nie przysługują kompetencje Rady Ministrów.

