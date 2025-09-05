Prezydent w Watykanie. Ujawnił, o czym rozmawiał z papieżem

W skrócie Prezydent Karol Nawrocki omówił z papieżem Leonem XIV kwestie bezpieczeństwa na świecie i sytuację polskich nauczycieli.

Podczas spotkania w Watykanie prezydent zaprosił papieża do Polski, proponując wizytę w 2027 roku z okazji rocznicy objawień w Gietrzwałdzie.

Nawrocki przekazał papieżowi pozdrowienia od Donalda Trumpa i poruszył tematy dotyczące bezpieczeństwa Polski oraz roli kraju w konflikcie rosyjsko-ukraińskim.

Prezydent Karol Nawrocki przekazał w rozmowie z mediami w Watykanie, o czym dyskutował z papieżem Leonem XIV. Do Rzymu Nawrocki przyleciał prosto z USA, gdzie spotkał się z Donaldem Trumpem.

- To było wyzwanie i duża przyjemność, aby spotkać się z papieżem. Dyskusja dotyczyła kwestii bezpieczeństwa na całym świecie, sytuacji Polski, także sytuacji polskich nauczycieli religii - przekazał prezydent.

Karol Nawrocki w Watykanie. Spotkał się z papieżem, ujawnił, o czym rozmawiali

Karol Nawrocki podkreślił, że była do dyskusja "odnosząca się do tego, co ważne dla Polaków, czyli wartości chrześcijańskich, na których jesteśmy zbudowani". Prezydent dodał przy tym, że rozmowa odnosiła się też do kwestii, które "są w zainteresowaniu dyplomatów i głów państw na świecie".

- (Była to - red.) Kwestia ataku Federacji Rosyjskiej na Ukrainę i rola Polski w tym całym konflikcie. Dyskusja z kardynałem Parolinem także dotykała tych spraw - przekazał.

Prezydent nadmienił też, że podczas czwartkowego spotkania z premier Giorgią Meloni rozmawiał m.in. o umowie UE z Mercosurem, która - jak ocenił - "jest zagrożeniem dla polskich rolników i której jestem przeciwnikiem".

- Dla mnie, przy wszystkich tych spotkaniach, to była doskonała okazja do tego, aby prezydentowi Włoch, pani premier, papieżowi i kardynałowi przekazać efekt moich rozmów z prezydentem USA - podkreślił.

Prezydent spotkał się z papieżem Leonem XIV. Zaprosił go do Polski

Karol Nawrocki przekazał również, że zaprosił papieża Leona XIV do Polski. - Przedłożyłem to zaproszenie, które wysłał do papieża mój poprzednik, Andrzej Duda (...) - dodał prezydent.

Jak podkreślił ponowił zaproszenie, "widząc okazję, na przyjazd papieża do Polski w 2027 roku z okazji rocznicy objawień Matki Bożej w Gietrzwałdzie". Prezydent dodał, że podarował w prezencie Leonowi XIV obraz Matki Bożej "sygnalizując, że rok 2027 byłby doskonałym rokiem do odwiedzin".

- Zostawiam decyzję papieżowi. To zaproszenie jest otwarte, kiedykolwiek papież zechciałby odwiedzić Polskę, to Polska go przyjmie z wielkim uznaniem i szacunkiem - zaznaczył.

Karol Nawrocki poinformował też, że przekazał papieżowi pozdrowienia od prezydenta USA Donalda Trumpa. - Pan prezydent, wiedząc, że jadę do Watykanu, osobiście poprosił mnie w nieoficjalnej rozmowie, abym pozdrowił papieża Amerykanina - mówił.

