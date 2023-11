Andrzej Domański to faworyt Donalda Tuska w wyścigu o fotel ministra finansów w nowym rządzie. Taką informację nieoficjalnie ustalił portal money.pl. Choć polityk ten nie jest najbardziej rozpoznawalną postacią sceny politycznej w Polsce, to właśnie on stoi za opracowaniem programu gospodarczego Platformy Obywatelskiej. Co o nim wiadomo?