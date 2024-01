Mariusz Kamiński był gościem poniedziałkowej "Porannej Rozmowy" w RMF FM. Były szef CBA został skazany na dwa lata bezwzględnego więzienia . Sąd Okręgowy w Warszawie uznał go oraz trzy inne osoby za winnych licznych przestępstw w tzw. aferze gruntowej. Marszałek Sejmu - zgodnie z prawem - musiał wygasić mandat poselski skazanemu parlamentarzyście, co spotkało się ze stanowczym sprzeciwem prawicy. Decyzji nie akceptuje także sam Kamiński.

- Jestem nadal posłem. W środę pójdę do Sejmu, to mój obowiązek. 44 tys. osób zagłosowało na mnie, to najwyższy wynik w okręgu. Ja nie chowam się za immunitetem, a w naszym kraju zaczęło rządzić bezprawie, bo za parę dni mogę trafić do więzienia. Tylko przemoc fizyczna uniemożliwi mi udział w środę w głosowaniach - powiedział wiceprezes PiS.