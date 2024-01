- Nie boję się niczego, wywodzę się z lat 80, wtedy rozpoczynałem swoją działalność jako młody chłopak, student, byłem jednym z działaczy podziemnego niezależnego zrzeszenia studentów, wielokrotnie byłem zatrzymywany przez SB. Nie boję się niczego, to co robiłem, robiłem dla Polski , dla państwa polskiego - mówił polityk.

Kamiński: Marszałek dopuścił się podwójnej manipulacji

Mariusz Kamiński uważa, że strona rządowa działa w sposób niezgodny z prawem. - To, co oni robią, to potworna anarchia i bezprawie , my będziemy tego bronić w interesie naszych wyborców. Oni idą na skróty w sposób nielegalny - podkreślał.

- Marszałek Hołownia chciał ominąć te procedury i na telefon umówił spotkanie z prezesem starej izby, który otwarcie mówi o swoich poglądach. Zgodnie z przepisami powinien skierować sprawę do SN, a nie do Izby Pracy. Marszałek dopuścił się manipulacji i to podwójnej, skierował tę sprawę do niewłaściwej izby, co więcej nie skierował jej przez dziennik podawczy - stwierdził Kamiński.