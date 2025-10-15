W skrócie Jarosław Kaczyński ostro skrytykował Koalicję 15 Października, twierdząc, że tylko naiwni mogą wierzyć w spełnienie jej obietnic.

Prezes PiS wskazał na narastające kryzysy w Polsce, szczególnie w finansach publicznych, rolnictwie i służbie zdrowia.

Kaczyński wyraził obawy przed pełną zależnością Polski w ramach planu zjednoczenia Europy, sugerując, że będzie to korzystne głównie dla Niemiec.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

- Mijają dwa lata od wyborów, które zadecydowały, że to koalicja 13 grudnia zdobyła władzę - powiedział prezes PiS Jarosław Kaczyński w trakcie środowej konferencji prasowej.

Polityk, oceniając osiągnięcia rządu, powiedział, że "różni ludzie próbują nam udowodnić, że jest dobrze". - Jakiekolwiek osiągniecia, to w ogromnej większości jest to kontynuacja tego, co my zaczęliśmy - dodał.

Koalicja 15 Października. Kaczyński o "atmosferze nieustannej agresji"

- To wszystko było by nawet zabawne, gdyby nie atmosfera nieustannej agresji, która zniszczyła życie społeczne i która jest charakterystyczna dla tej formacji (rządzącej - red.) - ocenił Kaczyński.

- Tylko naiwni mogą się na to nabrać - powiedział prezes PiS. - Gdzie się nie rozejrzeć, to mamy do czynienia z kryzysem. A arcykryzys dotyczy finansów publicznych - podkreślił.

Kaczyński ocenił, że to "może doprowadzić nas do sytuacji, w której znajdują się Włochy i Grecja". - Czyli stanu pełnej zależności. Trudno nie widzieć w tym planu zjednoczenia Europy, planu państwa europejskiego - dodał.

- To będą wielkie szczudła dla Niemiec, które chcą być mocarstwem światowym, ale ich siły są nieporównanie za małe - zaznaczył prezes PiS. Kaczyński powiedział, że to jest "bardzo groźne". - Ale kryzysy są i w służbie zdrowia i w rolnictwie - dodał.

- Na polskiej wsi jest fatalnie. Uderzenie w nią stwarza perspektywę likwidacji rolnictwa. To ją tłamsi w sensie psychicznym - powiedział prezes PiS.

Kaczyński ocenił, że podobnie fatalna sytuacja jest w nauce i oświacie.

"Też bym śpiewał". Mentzen o okrzykach kibiców do Tuska Polsat News Polsat News