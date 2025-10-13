Jarosław Kaczyński wezwany na przesłuchanie. Prokuratura o szczegółach

Karolina Głodowska

Prokuratura Okręgowa w Warszawie wezwała na przesłuchanie w roli świadka prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego. Czynności zaplanowano na środę, jednak nie wiadomo, czy polityk zamierza się stawić - przekazał Interii rzecznik Piotr Antoni Skiba. Sprawa dotyczy organizacji wyborów korespondencyjnych z 2020 roku.

Prezes PiS Jarosław Kaczyński
Prezes PiS Jarosław Kaczyński

- Wysłaliśmy wezwanie na cztery adresy, pod dwoma zostały odebrane przez osoby upoważnione do odbioru korespondencji wezwania na przesłuchanie w charakterze świadka prezesa Prawa i SprawiedliwościJarosława Kaczyńskiego - potwierdził Interii rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Warszawie Piotr Antoni Skiba.

- Ma to związek ze sprawą dotyczącą tak zwanych wyborów kopertowych, gdzie jest jedną z osób branych pod uwagę jako konieczny do przesłuchania świadek - dodał Skiba.

Rzecznik prasowy prokurator Skiba przekazał Interii, że na tę chwilę warszawska Prokuratura Okręgowa nie ma informacji, czy prezes PiS zamierza się stawić na czynnościach. - Nie mamy na chwilę obecną potwierdzenia - stwierdził.

Wcześniej - 24 maja 2024 roku - prezes PiS Jarosław Kaczyński w sprawie wyborów korespondencyjnych zeznawał także przed sejmową komisją śledczą.

    Jarosław Kaczyński wezwany na przesłuchanie w roli świadka. Chodzi o wybory korespondencyjne

    Prokuratura bada sprawę wyborów korespondencyjnych z 2020 roku, które ostatecznie nie doszły do skutku. W dochodzeniu tym w lutym 2025 roku zarzuty usłyszał były premier Mateusz Morawiecki.

    Prokuratura zarzuca Mateuszowi Morawieckiemu, że jako ówczesny szef rządu przekroczył uprawnienia i podjął działania w celu przygotowania i przeprowadzenia wyborów prezydenckich 10 maja 2020 roku w trybie wyłącznie korespondencyjnym bez podstawy prawnej. Ten zaprzecza oskarżeniom.

    Morawiecki polecił Poczcie Polskiej działania niezbędne do przygotowania i przeprowadzenia wyborów prezydenckich, które w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa miały być tak zwanymi wyborami kopertowymi. Ostatecznie wybory przeprowadzono 28 czerwca w lokalach wyborczych.

