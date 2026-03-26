W skrócie Alen Zheng jest podejrzany o podłożenie ładunku wybuchowego w bazie sił powietrznych MacDill na Florydzie. Mężczyzna uciekł do Chin.

Jego siostra Ann Mary Zheng została oskarżona o pomocnictwo i manipulowanie dowodami i przebywa w areszcie.

Na terenie bazy 16 marca znaleziono improwizowany ładunek wybuchowy, co doprowadziło do tymczasowego zamknięcia centrum odwiedzin.

Kash Patel poinformował w czwartek, że amerykańskie służby postawiły zarzuty zarówno Alenowi Zhengowi, jak i jego siostrze Ann Mary Zheng.

Mężczyzna podejrzewany jest o usiłowanie zniszczenia własności rządowej poprzez przeprowadzenie eksplozji, nielegalne stworzenie materiałów wybuchowych oraz posiadanie nielegalnych materiałów wybuchowych. Grozi mu do 40 lat pozbawienia wolności.

Jego siostra została oskarżona o pomocnictwo oraz manipulowanie dowodami poprzez próbę ukrycia lub zniszczenia samochodu, będącego dowodem w sprawie. Grozi jej do 30 lat więzienia.

Szef FBI przekazał, że kobieta przebywa w areszcie, natomiast mężczyzna ukrywa się w Chinach. - Nikt, kto bierze na cel naszych dzielnych żołnierzy i jednostki wojskowe nie uniknie kary. FBI będzie ścigać wszystkich odpowiedzialnych za incydent w bazie sił powietrznych MacDill, nawet na końcu świata - zapowiedział Kash Patel.

Zarówno Alen, jak i Ann Mary Zheng posiadają amerykańskie obywatelstwo i na chwilę obecną nie ma dowodów, że działali na zlecenia chińskich służb. Amerykańskie służby poinformowały również o zatrzymaniu matki rodzeństwa. Kobieta nie ma związku ze sprawą, jednak przebywa w kraju nielegalnie, ponieważ jej wiza straciła ważność.

Incydent w amerykańskiej bazie. Podłożono materiały wybuchowe

Do incydentu w bazie sił powietrznych MacDill w Tampie na Florydzie doszło 16 marca, gdy na jej terenie znaleziono podejrzany pakunek.

Jak się okazało wewnątrz znajdował się improwizowany ładunek wybuchowy. W związku ze znaleziskiem konieczne było tymczasowe zamknięcie centrum odwiedzin na terenie bazy.

Śledczy ustalili, że ładunek wybuchowy został podłożony najprawdopodobniej 10 marca. Służby znalazły go jednak dopiero gdy Alen Zheng zadzwonił na numer alarmowy i ostrzegł o podłożeniu bomby.

Baza MacDill jest główną siedzibą Dowództwa Centralnego Stanów Zjednoczonych. To ono jest odpowiedzialne za wszystkie amerykańskie operacje wojskowe na Bliskim Wschodzie i koordynuje trwającą wojnę z Iranem.

Źródło: AFP

