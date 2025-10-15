W skrócie Ponad połowa Polaków opowiada się za zmianą na stanowisku premiera, a odejścia Donalda Tuska nie chce 39 proc. badanych.

Wśród wyborców rządzącej koalicji również pojawiają się głosy popierające zmianę szefa rządu.

Podział widoczny jest zwłaszcza wśród sympatyków innych partii. Z kolei większość wyborców PiS i Konfederacji chce ustąpienia Tuska.

"Czy pana/pani zdaniem powinno dojść do zmiany na stanowisku premiera?" - takie pytanie zadano uczestnikom sondażu United Surveys dla Wirtualnej Polski.

50,9 proc. ankietowanych chce zmiany szefa rządu, 39 proc. jest odmiennego zdania, a 10,1 proc. wskazało odpowiedź "nie wiem/trudno powiedzieć".

Donald Tusk powinien ustąpić? Polacy zabrali głos w sondażu

Z badania wynika, że ustąpienia Donalda Tuska chce łącznie 50,9 proc. respondentów, z czego "zdecydowanie" taki ruch popiera 33,4 proc., a "raczej" - 17,5 proc. ankietowanych.

Odmiennego zdania w tej kwestii jest w sumie 39 proc. badanych - "zdecydowanie" zmianie na stanowisku premiera sprzeciwia się 14,1 proc. uczestników sondażu, a 24,9 proc. uważa, że "raczej" nie powinno dojść do ustąpienia Tuska.

Zdania w tej sprawie nie ma 10,1 proc. respondentów.

Sondaż. Zapytano o zmianę na stanowisku premiera. Wyraźny podział

W badaniu uwzględniono również głosy z podziałem na sympatie polityczne.

Spośród wyborców koalicji rządzącej łącznie 25 proc. ("zdecydowanie" - 1 proc., 24 proc. - "raczej") jest zdania, że należy zmienić premiera.

Jednocześnie 42 proc. "raczej" nie widzi takiej potrzeby, a "zdecydowanie" przeciwne jest temu 30 proc. ankietowanych. W tej grupie 3 proc. nie ma zdania.

Wśród wyborców Prawa i Sprawiedliwości oraz Konfederacji przeważają głosy domagające się ustąpienia Donalda Tuska - w ten sposób myśli 75 proc. zapytanych osób.

W tej grupie 61 proc. respondentów "zdecydowanie" popiera zmianę na stanowisku premiera, a takiego zdania jest "raczej" - 14 proc.

Z kolei łącznie 15 proc. osób z tej grupy uważa, że Tusk powinien pozostać na swoim miejscu - 4 proc. jest tego "zdecydowanie" pewnych, a "raczej" - 11 proc. 10 proc. wyborców PIS i Konfederacji nie ma zdania w tej sprawie.

Polacy chcą zmiany premiera? W tej grupie głosy rozkładają się niemal po równo

W ramach sondażu zapytano także wyborców pozostałych partii. W tej grupie głosy rozkładają się niemal po równo.

Odejścia obecnego premiera chce w sumie 40 proc. ankietowanych ("zdecydowanie" - 26 proc., "raczej" - 14 proc.). Przeciwnego zdania jest z kolei łącznie 37 proc. respondentów ("zdecydowanie" - 10 proc., "raczej" - 27 proc.).

W tej grupie 23 proc. zapytanych osób nie ma swojego zdania.

Badanie przeprowadzone w dniach 10-12 października na zlecenie Wirtualnej Polski zaangażowało 1000 respondentów. Ankieterzy zbierali dane metodą CATI i CAWI.

