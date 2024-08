Jedno z najbardziej podstępnych oszustw zbiera żniwo. Jak je wykryć?

Jak działa oszustwo "na pracownika banku"?

Oszustwa zbierają żniwo. Policja alarmuje

Jeśli na tym etapie ofiara nie przerwie kontaktu i nie zweryfikuje usłyszanych informacji, najprawdopodobniej straci swoje pieniądze . Instruowani przez cały czas przez oszustów, ludzie wypłacają pieniądze z banku i wpłacają je za pomocą kodów BLIK w bankomatach. Po zakończeniu operacji oszuści mogą ponownie dzwonić, informując o dalszych krokach, takich jak przekazanie sprawy do prokuratury czy przesłanie linka do logowania na nowe, rzekomo bezpieczne konto.

Niestety, opisany wyżej mechanizm działania to nie fikcja. Tylko na terenie powiatu krośnieńskiego doszło do wielu takich przypadków, gdzie straty wyniosły dziesiątki tysięcy złotych. Jedna z ofiar straciła ponad 35 tysięcy złotych, wierząc, że działa w celu ochrony swoich środków. W podobny sposób inna osoba straciła aż 73 tysiące złotych, po tym jak fałszywy pracownik banku namówił ją do wzięcia kredytu i wpłacenia gotówki za pomocą kodów BLIK - przekazuje lokalna policja.