Okres pandemii koronawirusa nauczył nas, że można pracować bez wychodzenia z domu. Postanowiła wykorzystać to mieszkanka Ostrowca Świętokrzyskiego, odpowiadając na internetowe ogłoszenie o pracę. Miała ona polegać na wystawianiu pozytywnych opinii na wskazanych stronach internetowych w zamian za wynagrodzenie.

Nowe oszustwo w internecie. Miała płacić, by dostać zlecenie

Policja alarmuje o nowej metodzie oszustów. Każdy, kto szuka pracy - stałej lub dodatkowej - przez internet, powinien zachować czujność. "Nie podawajmy nieznajomym haseł i kodów do naszych kont bankowych czy portali społecznościowych. Chrońmy swoje dane, ponieważ mogą one posłużyć do dokonywania przestępstw" - apelują funkcjonariusze.