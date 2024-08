Zwolnienie lekarskie w założeniu ma nam pomóc wrócić szybko do zdrowia i do pracy. Dotyczy ono osób zatrudnionych na umowę i pracę i na zleceniu. Częsta jest jednak praktyka wykorzystywania L4 na przedłużenie weekendu, podróże, przygotowanie świąt lub remont. ZUS ma prawo sprawdzić, co robią pacjenci na zwolnieniu lekarskim .

Masowe kontrole L4 w 2024 roku

Czego nie można robić na zwolnieniu lekarskim?

Dotyczy to szczególnie sytuacji, w których na L4 jest adnotacja, że pacjent musi leżeć. Jego aktywność powinna się wtedy ograniczyć do dbania o jak najszybszy powrót do zdrowia. Jedyne sytuacje, kiedy można wtedy opuścić dom, to wyjście do lekarza na wizytę kontrolną, wyjście na rehabilitację lub do apteki w celu zakupu niezbędnych leków. W obu przypadkach pacjent w razie kontroli musi udowodnić powód swojej nieobecności w domu.