Na czym polega oszustwo na BLIK?

Oszustwo na kod BLIK najczęściej dokonywane jest za pomocą mediów społecznościowych . Do takiej sytuacji doszło np. w Giżycku i Mrągowie. Oszuści włamują się na konto danej osoby i za jego pomocą wysyłają wiadomości do jej znajomych.

Podszywając się pod nią, za pomocą komunikatorów proszą o udostępnienie kodu BLIK . Często tłumaczą się, że zgubili portfel, nie wzięli torebki lub karty płatniczej z domu, brakuje im pieniędzy na powrót do domu lub jedzenie. Mogą zapewniać, że zwrócą pieniądze, jak tylko wrócą do domu lub odzyskają zgubioną rzecz.

W przeciwieństwie do płatności przelewem transakcji za pomocą kodu BLIK nie da się cofnąć. Nie da się zweryfikować nadawcy takiej prośby i jest duża szansa, że pieniądze zamiast do znajomego, powędrują do kieszeni oszusta.

Jak nie dać się oszukać? Policja podpowiada, co zrobić

Jeśli trafi do nas wiadomość od znajomego w potrzebie, upewnijmy się, że to naprawdę on. Zadzwońmy do niego i porozmawiajmy o tej sytuacji. Jeśli okaże się, że po drugiej stronie stoi oszust, poinformujmy o tym właściwe służby oraz osobę, pod którą podszywa się oszust. Jeśli nie zablokuje mu dostępu do konta, może on próbować oszukać za jego pomocą kolejne osoby.