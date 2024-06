Nowa metoda oszustów. Wyłudzają pieniądze "na uszkodzony telefon"

Metoda ta polega na podszywaniu się pod córkę lub syna ofiary. Oszust wysyła SMS-a, informując w nim o uszkodzonym telefonie i prosi o pieniądze na nowe urządzenie. Nierzadko przestępca narzuca przy tym presję czasu, przez co ofiara nie może sprawdzić, czy jej rozmówca to faktycznie członek rodziny. Zdarzają się przypadki, w których kwota wyłudzeń sięgnęła nawet 2-3 tys. zł .

Jak chronić się przed phishingiem?

Phishing to jedna z najczęstszych form ataków organizowanych przez cyberprzestępców. Oszuści wykorzystują wiadomości SMS lub e-mail w celu wprowadzenia swoich ofiar w błąd i skłonienia ich do określonych zachowań (np. przelania pieniędzy na dane konto czy podania danych logowania do bankowości internetowej).

Jak można uchronić się przed phishingiem? Po pierwsze, w sytuacji, gdy w otrzymanej wiadomości widnieje jakikolwiek link – bezwzględnie nie należy go klikać. Warto zwrócić uwagę na nazwy stron, które są widoczne w wiadomościach. Często różnią się one od prawdziwych witryn. Fałszywe wiadomości można także rozpoznać po tym, że zawierają treść dotyczącą konieczności podjęcia natychmiastowych działań. Przestępcy budują przekazy w ten sposób, by wywołać uczucie zagrożenia u swojej ofiary i dzięki temu skłonić ją do danej czynności.