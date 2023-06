Do zmian w składzie rządu oficjalnie dojdzie podczas uroczystości w Pałacu Prezydenckim, która zgodnie z zapowiedzią rozpocznie się o godz. 12:00.

Jak podaje portal RMF24 w związku z nominacją dla Jarosława Kaczyńskiego rangę wicepremierów utracą: Jacek Sasin, Piotr Gliński, Mariusz Błaszczak. Nadal będą pełnić swoje ministerialne obowiązki.

Henryk Kowalczyk, który kilka miesięcy temu stracił stanowisko ministra rolnictwa, ale pozostał wicepremierem, odejdzie z rządu. Informacje te potwierdził w rozmowie z PAP rzecznik rządu Piotr Müller.

Jarosław Kaczyński wraca do rządu po nieco ponad roku. 19 czerwca 2022 roku prezes PiS oddał tekę Wiceprezesa Rady Ministrów, którą objął 6 października 2020 roku. Ponadto pełnił funkcję Przewodniczącego Komitetu ds. Bezpieczeństwa Narodowego i Spraw Obronnych. Odpowiadał m.in. za przygotowanie ustawy o obronie ojczyzny.

Jacek Sasin na antenie radiowej "Trójki" wyjaśnił, że "rola wicepremiera Jarosława Kaczyńskiego będzie zupełnie inna niż była przy poprzednim okresie, kiedy pełnił tę funkcję". - Teraz będzie koordynował na pewno wszystkie prace rządowe, stąd taki znak, że będzie jedynym wiceprezesem Rady Ministrów - tłumaczył polityk.

Kaczyński wraca do rządu. Jacek Sasin o kulisach

Przed tygodniem Jacek Sasin w programie "Gość Wydarzeń" został zapytany o to, czy ewentualny powrót Jarosława Kaczyńskiego do rządu sprawi, że w gabinecie Morawieckiego będzie aż pięciu wicepremierów, odparł: - Myślę, że nie będzie pięciu wicepremierów. Rozmawiamy o innym rozwiązaniu.

Dopytywany przez prowadzącego, czy sam zrzeknie się funkcji wiceszefa rządu, odpowiedział, że "jeśli miałoby to oznaczać, że jedynym wicepremier w rządzie będzie pan prezes Kaczyński, to zrobię to z wielka chęcią".

- Jeśli będą takie decyzje, to myślę, że pozostali wicepremierzy również zrozumieją ich potrzebę. Tych decyzji jednak na razie jeszcze nie ma, ale myślę, że każdy z nas przyjąłby to jako pewną oczywistość - powiedział.

W środę rano przekazał: - We wtorek wieczorem złożyłem rezygnację z funkcji wiceprezesa Rady Ministrów. Jest to związane z powrotem do rządu na funkcję wicepremiera Jarosława Kaczyńskiego.

***

