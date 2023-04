Jaka sankcja za wjazd na działkę ROD samochodem? Kara może być ostateczna

Polska

Działkowicze spierają się co do tego, czy można wjeżdżać samochodem na działki ROD. Niby wiemy, że powinno być to miejsce przeznaczone do relaksu na łonie natury, a jednak spokój wypoczywających tam Polaków, dość często zostaje zmącony przez pojazdy. Czy może to być podstawa do wystawienia mandatu? Sprawdzamy, jakie mogą być kary za parkowanie na działce ROD.

Zdjęcie Czy na działce ROD można parkować samochód? Zdania Polaków są podzielone / East News