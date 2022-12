Łatwiej i szybciej wytniesz drzewo na swojej działce. Kiedy nowe zasady wejdą w życie?

Spis treści: 01 Nowe zasady wycinki drzew. Co się zmieni?

02 Drzewa bez konieczności uzyskania pozwolenia - grubsze o 20 cm

03 Krótszy czas na oględziny drzew zgłoszonych do wycinki

04 Nowe zasady wycinki drzew. Jaki wniosek trzeba złożyć?

05 Kiedy można wycinać drzewa?

Nowe zasady wycinki drzew. Co się zmieni?

Pierwszą zmianą jest wprowadzenie możliwości składania zgłoszeń wycięcia drzewa albo krzewu lub wniosków o zezwolenie przez internet. Takie przepisy wprowadziła ustawa z 7 października 2022 roku o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców.



Zmiany wejdą w życie 27 stycznia 2023 roku - od tego dnia gminy muszą przygotować się na przyjmowanie dokumentów online. Wnioski można nadal składać w urzędach, a także za pośrednictwem poczty.



Drzewa bez konieczności uzyskania pozwolenia - grubsze o 20 cm

Dzięki projektowanej zmianie ustaw w celu likwidowania zbędnych barier administracyjnych i prawnych, obwód pni drzew podlegających zgłoszeniu zostanie zwiększony o 20 cm w stosunku do obecnie obowiązujących wymiarów. Oznacza to, że od stycznia właściciel nieruchomości będzie mógł wyciąć bez zezwolenia lub bez zgłaszania zamiaru usunięcia drzewa następujące gatunki, gdy ich pień mierzony na wysokości 5 cm nie przekracza:

100 cm (obecnie 80 cm) - w przypadku topoli, wierzby, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego;

85 cm (obecnie 65 cm) - w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego;

70 cm (obecnie 50 cm) - w przypadku pozostałych gatunków

Krótszy czas na oględziny drzew zgłoszonych do wycinki

Znacząco skróci się czas, w którym odpowiedni organ będzie musiał skontrolować drzewa zgłoszone do wycinki - z 21 dni do 14 dni. Skróceniu ulegnie również termin, w jakim mogą zostać zgłoszone zastrzeżenia do wycinki - z 14 do 7 dni. Odwołanie od decyzji organu można będzie składać w ciągu 14 dni. Nowe przepisy mają przyspieszyć usuwanie drzew z prywatnych posesji i jednocześnie dać właścicielom nieruchomości możliwość szerszego korzystania z przysługującego im prawa własności.

Nowe zasady wycinki drzew. Jaki wniosek trzeba złożyć?

Wnioski mają zostać ujednolicone na poziomie kraju i od stycznia będą dostępne na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Klimatu i Środowiska.



Wniosek o zezwolenie oprócz podstawowych danych właściciela nieruchomości, będzie wymagał podania dokładnych informacji o wycinanym drzewie w tym: nazwę gatunku, obwód pnia oraz przyczynę i termin planowanego usunięcia. Do wniosku należy dołączyć oświadczenie o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością lub zgody właściciela nieruchomości. Kolejnym dokumentem jest rysunek lub mapa określającą usytuowanie wycinanego drzewa.



W niektórych przypadkach konieczne może być złożenie projektu planu nasadzeń zastępczych lub przesadzeń drzew i krzewów. Urząd może nakazać wykonania takiego zabiegu, jednocześnie określając warunki techniczne, jakie muszą być spełnione podczas przesadzania lub nasadzania zastępczego, w tym: miejsce, ilość, odmianę i parametry nowych sadzonek.

Kiedy można wycinać drzewa?

Składając wszystkie wymagane dokumenty, konieczne jest określenie terminu planowanej wycinki drzewa lub krzewu z prywatnej posesji. Należy jednak pamiętać, że usuwanie drzew i krzewów jest dopuszczalne jedynie od 15 października do 2 lutego. Takie terminy określiła ustawa dot. ochrony gatunkowej zwierząt, biorąc pod uwagę okres lęgowy ptaków. Przed 15 października ptaki oraz drzewa są objęte ochroną.



Zarówno wycięcie drzewa w okresie lęgowym ptaków, jak i zignorowanie obowiązku uzyskania zgody na jego usunięcie grozi wysokimi karami.