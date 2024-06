Do incydentu z udziałem lidera Konfederacji Korony Polskiej doszło w miejscowości Bolim w województwie świętokrzyskim. To tam, w budynku OSP, znajdował się lokal wyborczy, w którym swój głos oddawał Grzegorz Braun .

Wybory do Parlamentu Europejskiego. Sukces Konfederacji, Grzegorz Braun europosłem

Według oficjalnych wyników publikowanych na stronie Państwowej Komisji Wyborczej , Konfederacja uzyskała trzeci wynik w wyborach do Parlamentu Europejskiego . Na koalicję prawicowych partii zagłosowało łącznie 1 420 287 wyborców, co dało wynik 12,08 procent poparcia .

Poseł Grzegorz Braun, startujący w okręgu wyborczym nr 10, uzyskał poparcie 113 746 uprawnionych do głosowania. Oznaczało to zwycięstwo nad liderem listy Konradem Berkowiczem . Dzięki osiągniętemu wynikowi polityk Konfederacji Korony Polskiej uzyskał mandat europarlamentarzysty.

- Przed nami nowy świat. Nie wiem, czy wspaniały, czy koszmarny, czy może być coś bardziej koszmarnego niż to, co zdarzyło się w poprzedniej, stalinowskiej pięciolatce? Tak długo, jak Konfederacja funkcjonuje na poziomie parlamentarnym, tego nikt nawet nie wymyślił i nie przyśnił w najczarniejszych snach (...) Tego byśmy nie wymyślili, a jednak udało się sprostać wyzwaniom, to znaczy nie przyłączyć się do tego zjednoczonego frontu przekłamania i przemilczenia - mówił.