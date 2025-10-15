Premier Donald Tusk wybrał się z okazji rocznicy wyborów parlamentarnych z 2023 roku do Piotrkowa Trybunalskiego w celu porozmawiania z wyborcami. W momencie, gdy szef rządu mówił o tym, że "wyborcy czasami wątpią w działania rządu, wątpią w jego efektywność, doszło do incydentu.

Jedna z kobiet obecnych na sali przerwała premierowi wypowiedź. - Ja za chwilę skończę i będzie mogła pani zabrać głos. Nic nie zwalnia nas z kultury dialogu - mówił Tusk.

Incydent na spotkaniu z Tuskiem. Kobieta prezentowała antyrządowe transparenty

Kobieta miała ze sobą baner, na którym napisano "jeden rząd już obaliłyśmy". Wykazywała rozczarowanie obecną koalicją. - Zdecydowanie rozczarowaliście - mówiła.

Pozostali zgromadzeni zaczęli skandować hasło "Donald Tusk". W tym czasie premier odpowiadał kobiecie.

Donald Tusk zasugerował, aby kobieta uspokoiła się. - Pani nie szanuje tutaj zebranych ludzi (...) niech pani im nie dokucza. Właśnie dlatego 15 października głosowaliśmy, aby nikt na nikogo nie krzyczał - mówił.

- Bardzo proszę pokazać, że jest pani dobrze wychowana - mówił szef rządu. Jeszcze raz zwrócił się do kobiety, aby poczekała na debatę, a następnie, aby opuściła spotkanie.

Premier reaguje na transparent o asystencji osobistej

W pewnym momencie uczestniczka wiecu podniosła transparent z napisem "Gdzie asystencja osobista?". Również ten plakat został szybko zauważony przez szefa polskiego rządu.

- Widzę ten plakat "Gdzie asystencja osobista?". Nigdy w historii nie przeznaczono tylu środków - i to było moje osobiste zobowiązanie też - i proszę mi nie kiwać głową, bo nie było takiego premiera w Polsce, który by tyle godzin, dni i tygodni poświęcił niepełnosprawnym - przekonywał Tusk.

Wkrótce później nastąpiła sesja pytań od publiczności. Jako pierwsza głos zabrała jedna z kobiet z grupy, która przyniosła transparenty. - Ten banner, który pan zobaczył o asystencji był tylko jednym, który nam został po tym dość nieprzyjemnym ataku. Chcę panu tylko powiedzieć tyle, że usłyszeliśmy porównanie naszych emocji do emocji Bąkiewicza i jego ekipy, tylko różnica jest taka, że my głosowałyśmy na pana koalicję 15 października. Mało tego, naszą pracą kobiety poszły na wybory i głosowały na was - mówiła.

Jak wskazywała, obecna dyskusja o bezpieczeństwie zamyka się na kwestii zbrojeń, tym czasem - w jej przekonaniu - bezpieczeństwo dotyczy również innych sfer życia codziennego.

- Mam 30 lat i minimalne szanse na własne mieszkanie. Być może nie będę mieć męża, z którym będę mogła dzielić kredyt, nie wiem czy będę mogła mieć dziecko, bo nie wiem, czy będzie mnie na nie stać. Bardzo wiele razy pan powtórzył o tym, że Polska jest 20. gospodarką na świecie, to chcę zapytać, jak to jest, że w tej 20. gospodarce na świecie młodym ludziom, takim jak my, nie starcza pierwszego? - pytała.

Tusk wskazał, że nie może się zgodzić z argumentem, że przez dwa lata jego rządów osoby, które mają dzieci lub chcą je mieć, zostały poszkodowane. - Jest dokładnie odwrotnie - powiedział, wzbudzając aplauz części widowni.

Premier wskazywał na obowiązujące programy socjalne i pomoc dla dzieci niepełnosprawnych. - Odrzucam i to z całą mocą zarzuty, że ten rząd, że od 15 października wasza sytuacja stała się gorsza. Stała się lepsza, co nie znaczy, że fajna, zgodzę się - mówił.

- Zdaję sobie sprawę z tego, ile jest spraw jednostkowych, i one są dość liczne, że nie powodzi się w życiu, z różnych powodów. I to nie jest zawsze odpowiedzialność tego, komu się nie powodzi. Jednak w państwie, w którym udało się obniżyć inflację poniżej 3 proc., czyli ceny nie szaleją, gdzie bezrobocie jest najniższe w Europie (...) czy to jest raj na Ziemi? Wiadomo, że nie (...) Jeśli chcecie naprawić cały świat, to ja nie mam szans z wami oczywiście - tłumaczył Tusk.

Po swojej wypowiedzi premier oddał głos innej uczestniczce wiecu, a osoby, które wcześniej weszły z nim w polemikę, opuściły spotkanie.

