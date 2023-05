Ile wyniesie minimalna krajowa w lipcu, a ile w przyszłym roku?

Płaca minimalna to inaczej ustalone najniższe wynagrodzenie, jakie pracodawca musi wypłacić pracownikom, którzy są zatrudnieni na umowę o pracę. Wypłacenie kwoty niższej niż płaca minimalna jest niezgodne z prawem.

Po raz pierwszy kwota najniższej krajowej została ustalona w 2003 roku i wynosiła wówczas 800 złotych brutto. Od tego czasu jej wysokość stale rośnie. Według danych GUS płacę minimalną otrzymuje ponad 2,2 mln Polaków.

Ile obecnie wynosi pensja minimalna?

Decyzję dotyczącą podwyższenia minimalnego wynagrodzenia na rok 2023 podjęto jeszcze w zeszłym roku. W dniu 13 września 2022 roku zostało wydane rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej.

Ostatnia podwyżka minimalnego wynagrodzenia miała miejsce 1 stycznia 2023 roku. W stosunku do roku poprzedniego najniższa krajowa pensja została podniesiona o 480 zł.

Oznacza to, że obecnie płaca minimalna wynosi 3490 zł brutto, co daje 2397,56 zł netto. Od stycznia 2023 wyższa jest również minimalna stawka godzinowa, która obecnie wynosi 22,80 zł.

Kolejna podwyżka już niebawem. Ile wyniesie?

Na kolejną podwyżkę płacy minimalnej musimy poczekać do 1 lipca 2023 roku. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów od lipca minimalne wynagrodzenie wyniesie 3600 zł brutto. Oznacza to wzrost o 590 zł w stosunku do 2022 roku.

W lipcu 2023 roku, oprócz wzrostu płacy minimalnej możemy spodziewać się również wzrostu minimalnej stawki godzinowej. Będzie ona wynosiła o 3,80 zł więcej niż w poprzednim roku, czyli 23,50 zł.

Oto jak zmieniały się płace minimalne w ubiegłych latach:

01.01.2023 -3490, 22,80 zł za godzinę

01.01.2022 - 3010 zł, 19,70 zł za godzinę

01.01.2021 - 2800 zł, 18,30 zł za godzinę

01.01.2020 - 2600 zł, 17,00 zł za godzinę

Jaka będzie minimalna pensja w 2024 roku? Ekonomiści prognozują

Mimo że jeszcze nie podjęto decyzji, dotyczącej wysokości minimalnej płacy w przyszłym roku, ekonomiści mają swoje przypuszczenia. Federacja Przedsiębiorców Polskich na podstawie prognozy wskaźników makroekonomicznych zawartych w Wieloletnim Planie Finansowym państwa na lata 2023-2026 wyliczyła, że minimalna pensja w 2024 roku wyniesie dokładnie 4254,40 złotych brutto.

Z kolei stawka godzinowa prawdopodobnie wzrośnie do kwoty 27,80 złotych.

"W stosunku do średniorocznego poziomu płacy minimalnej w 2023 r. oznacza to wzrost aż o 20 proc. Pracownik zarabiający płacę minimalną otrzymałby w ujęciu średniorocznym 709,40 zł brutto podwyżki swego miesięcznego wynagrodzenia" - podano w komunikacie FPP.

Wyjaśniono, że tak duży wzrost wynika przede wszystkim z mechanizmu tzw. wskaźnika weryfikacyjnego, który porównuje inflację prognozowaną w przeszłości z wartościami, które zostały faktycznie odnotowane.