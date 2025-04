Braun wszedł na oddział, zamknął się z lekarką i uniemożliwił jej pracę, co skłoniło władze szpitala do złożenia zawiadomienia o przestępstwie.

"To postępowanie dotyczące pozbawienia wolności lekarki ginekolog (...) poprzez uniemożliwienie jej przez blisko godzinę opuszczenie gabinetu i wykonywanie obowiązków zawodowych na Oddziale Ginekologiczno-Położniczym. Przedmiotem tego postępowania jest także wyjaśnienie, czy w trakcie zdarzenia nie doszło do naruszenia nietykalności cielesnej lekarza i do jej znieważenia" - czytamy w komunikacie. Za pozbawienie wolności grozi od 3 miesięcy do 5 lat więzienia.