Grzegorz Braun straci immunitet? Jest wniosek do Parlamentu Europejskiego

Adam Bodnar skierował do Parlamentu Europejskiego wniosek o uchylenie immunitetu Grzegorzowi Braunowi. Prokurator generalny przekazał, że to "nowa informacja, ale stara sprawa". W tle m.in. incydent z wykorzystaniem gaśnicy do zgaszenia świec chanukowych w Sejmie. Braun stracił już z tego powodu immunitet polskiego parlamentarzysty. Uchylenie immunitetu PE ma być dopełnieniem sprawy.