W wyższych partiach Tatr panują bardzo trudne warunki. Zmusiły one ratowników TOPR do wstrzymania poszukiwań turysty, który zaginął pod koniec listopada. W górach obowiązuje drugi stopień zagrożenia lawinowego. Na szlakach turystycznych tworzą się zaspy, a poruszanie się po nich wymaga doświadczenia oraz posiadania zimowego sprzętu. Niektóre odcinki górskich tras pozostają zamknięte do wiosny.