Coraz trudniejsze warunki w górach. Zasypuje szlaki

Ciężka sytuacja w Tatrach

Choć obecnie w Tatrach obowiązuje drugi stopień zagrożenia lawinowego , TOPR nie wyklucza, że stopień zagrożenia zostanie zwiększony do trzeciego .

"W wyższych partiach Tatr panują bardzo trudne warunki do uprawiania turystyki. Spadło dużo świeżego śniegu i szlaki powyżej górnej granicy lasu są nieprzedeptane - nie widać ich przebiegu. Wiatr utworzył głębokie zaspy w zagłębieniach terenu. Ugięte pod naporem śniegu gałęzie kosodrzewiny miejscami uniemożliwiają przejście. Utrudnienie stanowi również niski pułap chmur w partiach graniowych, który ogranicza widzialność i utrudnia orientację w terenie, co może prowadzić do pobłądzeń" - ostrzega TPN w komunikacie turystycznym.