Coraz trudniejsze warunki w górach. Znany szlak zamknięty

Mróz i trudne warunki w Beskidach

"Warunki na szlakach turystycznych są trudne, ponieważ padający praktycznie przez 48 godzin śnieg spowodował, że mogą występować zaspy, a także oblodzenia tam, gdzie spadło go mniej, ale wystąpił mróz. Temperatura w środę rano na Markowych Szczawinach wynosiła -13 st. C, a na Hali Miziowej -11 stopni Celsjusza. W partiach szczytowych Babiej Góry może być nawet -15 st. C. Pokrywa śniegu wynosi od 13 cm w Wiśle i 15 cm na Leskowcu do 48 cm na Markowych Szczawinach. Widoczność w środę rano była dobra" - informują goprowcy ze stacji w Szczyrku.