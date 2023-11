Jaka prognoza pogody jest najlepsza? Taka, która jest aktualizowana co 30 minut. Wypróbuj darmową aplikację Pogoda Interia. Zainstaluj z Google Play lub App Store

Uwaga na lawiny w Bieszczadach

W górach wciąż pada śnieg , a jego pokrywa jest nierówna i wynosi od 10 do 40 cm , zaś w miejscach nawianych do 90 cm .

Temperatury wahają się w granicach -2, -1 stopnia [Celsjusza], wieje lekki południowy wiatr. W dolinach widoczność ograniczona jest do 500 metrów, natomiast w wyższych partiach gór do kilkudziesięciu metrów - powiedział dyżurny bieszczadzkiej grupy GOPR.

"Opady śniegu oraz wiejący silny wiatr doprowadziły do pojawienia się niewielkiego zagrożenia lawinowego. Zagrożenie występuje głównie w miejscach odłożenia większej ilości śniegu na stromych, zawietrznych stokach tj. przy grzbietach, lejach, zagłębieniach terenowych. Pokrywa śniegu nierównomierna kształtuje się od 10 do 40 cm, w miejscach nawianych do 90 cm. Na większości obszaru pokrywa stabilizowana przez nieprzykrytą roślinność. Szlaki w wielu miejscach zawiane i nieprzetarte" - czytamy w komunikacie o stanie zagrożenia lawinowego w Bieszczadach.