Mazurskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe (MOPR) ostrzega, że niewielkie jeziora na Mazurach zaczyna pokrywać warstwa cienkiego, kruchego lodu . Ratownicy uczulają, by nikt nie próbował wchodzić na ten lód, ponieważ może to być bardzo niebezpieczne.

Cienki lód na mniejszych jeziorach

W rejonie Mazur od kilku dni przez całą dobę utrzymuje się mróz. W połączeniu z brakiem większych podmuchów wiatru stwarza to warunki do tworzenia się na powierzchni zbiorników wodnych warstwy lodu. Obecnie jest to bardzo cienka warstwa, która tworzy się tylko na małych akwenach: