Głosowania na wicemarszałków Sejmu. Bortniczuk o błędnej taktyce PiS

Według ministra sportu Kamila Bortniczuka taktyka taka była błędna. W rozmowie na antenie radia RMF FM przyznał, że on sam zagłosował tylko na Krzysztofa Bosaka i ocenił, że "był to błąd". - Oczywiście był to efekt emocji , które zostały wywołane w Sejmie - zaznaczył.

Następnie minister sportu krytycznie wypowiedział się na temat zaleceń ws. głosowania, jakie otrzymał cały jego klub. - Ta instrukcja do głosowania, która do nas przyszła, była błędem. Mój rozum mówił mi, że robimy błąd jako drużyna, czyli że trener wskazał błędną taktykę na ten fragment meczu - przyznał. Ocenił jednak, że jeśli się jest w drużynie, to się do wybranej taktyki dostosowuje, "nawet jeżeli myśli się, że jest ona błędna".