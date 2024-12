W czwartek w Warszawie przed gmachem Sejmu odbywa się protest fizjoterapeutów . Zgromadzeni zjechali do stolicy z całej Polski i demonstrują po raz drugi przeciwko decyzji Ministerstwa Zdrowia , które planuje od 1 stycznia wprowadzić okres przejściowy, by docelowo 1 lipca ograniczyć rehabilitację domową w ramach rehabilitacji ambulatoryjnej do 20 proc. całości wymiaru godzin.

Protest fizjoterapeutów przed Sejmem. Nie zgadzają się na decyzję rządu

Protestujący podkreślił, że do rehabilitantów cały czas zwraca się wielu ciężko chorych pacjentów, by przychodzić do ich domów, ponieważ sami nie są w stanie dotrzeć do placówek. - NFZ chce zabrać pacjentom jedyną możliwą drogę do poprawy jakości życia - dodał.