Ruch Katarzyny Kotuli. "Zrzekam się immunitetu"

- Podjęłam decyzję o zrzeczenie się immunitetu. (...) Chcę, jak każda obywatelka, stanąć przed sądem - powiedziała w Sejmie minister Katarzyna Kotula. To reakcja na wniosek byłego prezesa Polskiego Związku Tenisowego. Ten uważa, że posłanka Lewicy pomówiła go o molestowanie przed 30 laty. Prokuratura Okręgowa w Szczecinie zakończyła śledztwo ws. molestowania Kotuli. Śledczy potwierdzili, że do takich zdarzeń doszło.