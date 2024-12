Aktywiści klimatyczni z Ostatniego Pokolenia po raz kolejny zablokowali jezdnię w Warszawie, siadając na niej oraz przyklejając dłonie do nawierzchni . Samochody nie mogły przejechać, a to wzburzyło kierowców.

Warszawa. Protest aktywistów klimatycznych. Ostatnie Pokolenie zablokowało drogę

"Groźby nie działają na ludzi walczących o swoje życie. Premierze, spotkaj się z protestującymi zamiast ukrywać się za tabunami policji . Jak na razie, Wisłostrada stoi" - napisało Ostatnie Pokolenie w sieci, odnosząc się tym samym do niedawnej reakcji Donalda Tuska na ich działania.

Niedługo po tym, jak aktywiści przykleili swoje dłonie do asfaltu i rozwinęli banery, na ulicy rozległ się huk samochodowych klaksonów. Po chwili jeden z kierowców podszedł do protestujących i tłumaczył, aby przepuścili chociaż dwa samochody, ponieważ ten spieszy się do teatru. - Albo oddajcie nam pieniądze za bilety - rzucił w stronę Ostatniego Pokolenia.