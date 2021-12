- To człowiek, który w swojej nikczemności toczy podwójną grę. Od 2018 roku był żołnierzem sił zbrojnych, miał trudną sytuacją rodzinną. Nie zaskakiwało nas to, bo bardzo sprytnie tym grał, pokazując, że chce służyć ojczyźnie, że mimo trudność chce sobie z tym poradzić z pomocą innych. Przełożeni wykazywali duże zrozumienie, mimo że zarzuty były naprawdę poważne. Przełożeni wyciągali rękę, by się rozwijał, budował wiedzę, przez znakomitą większość czasu to się udawało - mówił generał Piotrowski podczas konferencji prasowej w związku z dezercją żołnierza.



"Będzie wykorzystywany w propagandzie przeciwko nam"

Jak tłumaczył, "w pewnym momencie, nie wiemy jeszcze dokładnie kiedy, coś się stało i żołnierz postanowił zrobić coś takiego, czego dokonał wczoraj popołudniu".

- Pod pretekstem oddalenia się z posterunku, przekroczył granicę z Białorusią. Nie wiemy, czy czekały tam na niego białoruskie służby. Zakładam, że błąkał się przez kilkanaście godzin, aż dotarł do mediów - oświadczył generał.

Przekazał, że "zaczyna się teraz kreować obraz, że polscy żołnierze dopuszczają się czynów haniebnych, niezgodnych z prawem, co jest absolutną nieprawdą. Widać już, że dochodzi do manipulacji tym młodym człowiekiem, że będzie on wykorzystywany w propagandzie przeciwko nam".

- Dokonał aktu dezercji. Pewnie wydaje mu się, że skoro reżim Łukaszenki generuje proces kryminogenny, że tam są obniżone standardy przestrzegania prawa, to będzie mu łatwiej. Może też doszedł do wniosku, że jego podwójna gra się kończy, bo przełożeni zaczęli "przeglądać" te jego niecne zamiary i w Polsce nie uniknie kary - mówił gen. Piotrowski

Dowódca operacyjny polskich sił zbrojnych zwrócił uwagę, że "teraz pewnie będziemy mieli do czynienia z atakowaniem nas nie w sposób militarny, ale przez manipulowanie informacjami, otumanianie nas nieprawdą".

- Apeluję, byśmy nie dali się manipulować fragmentarycznym przekazami reżimu. Proszę też, by ten pojedynczy przypadek Emila Czeczko nie stał się fałszywym obrazem postawy żołnierzy odpowiadających za obronę granicy - podkreślił.



Wkrótce więcej informacji z konferencji.

Polski żołnierz przekroczył granicę z Białorusią

16. Dywizja podała, że w czwartek wieczorem zaginął jeden z żołnierzy, a obecnie trwa akcja poszukiwawcza. Jednocześnie Białorusini przekazali, że polski żołnierz jest po ich stronie. Dziennikarz Tadeusz Giczan dodał natomiast, że wojskowy udziela już wywiadów białoruskim mediom.

Białorusini sugerują, że żołnierz zbiegł, bo nie zgadzał się z polityką prowadzoną przez polski rząd i ma ubiegać się o azyl polityczny na Białorusi.

W informacji zamieszczonej na Facebooku Białoruskiego Komitetu Granicznego czytamy, że polski żołnierz chce wystąpić o azyl polityczny "z powodu niezgody na politykę Polski wobec kryzysu migracyjnego i praktyki nieludzkiego traktowania uchodźców". Białoruska dziennikarka zapowiedziała, że wkrótce ukaże się wywiad z Polakiem.

"Żołnierz, który wczoraj zaginął miał poważne kłopoty z prawem i złożył wypowiedzenie z wojska. Nigdy nie powinien zostać skierowany do służby na granicę" - napisał w piątek po południu na Twitterze Mariusz Błaszczak.

Szef Ministerstwa Obrony Narodowej dodał, że "zażądał wyjaśnień, kto za to odpowiada".

Błaszczak w ten sposób odniósł się do doniesień zarówno 16. Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej, jak i informacji przekazywanych przez białoruską straż graniczną.

Po południu MON przekazało, że przełożeni żołnierza zostali odwołani ze stanowisk. Chodzi o "dowódcę baterii, dowódcę plutonu i dowódca 2. dywizjonu w Węgorzewie".