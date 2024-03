Nie milkną echa wulgarnego wpisu szefowej klubu Lewicy Anny Marii Żukowskiej . W sobotę wieczorem posłanka dała ponieść się emocjom i w niewybrednych słowach skierowanych wprost do marszałka Sejmu wyraziła dezaprobatę wobec jego stanowiska na temat aborcji.

Reakcja parlamentarzystki wciąż niesie się w sieci. Do niedzielnego wieczoru wpis zebrał 1,8 mln wyświetleń , ponad trzy tysiące komentarzy , ponad tysiąc podań dalej i cztery tysiące polubień.

Anna Maria Żukowska wulgarnie do Hołowni. Reakcje polityków Polski 2050

Bartosz Romowicz napisał, że nie chce "podpuszczać" , ale w jego ocenie posłanka nie powtórzy tego samego zdania z mównicy sejmowej. "Braknie odwagi. Jestem pewny. Za klawiaturą telefonu tylko odwaga jest" - stwierdził. "Jestem pewny, że powie. Co, ona nie powie?" - odparł z kolei na wpis partyjnego kolei Michał Gramatyka.

Wątpliwości polityków zostały jednak szybko rozwiane przez samą zainteresowaną. "Oczywiście, że nie powiem, bo sala plenarna Sejmu to nie to samo, co social media" - odpowiedziała.