Jak słyszymy w materiale, były szef rządu miał być liderem "ofensywy dyplomatycznej" na początku pełnoskalowej wojny w Ukrainie . Przypomniano również wizytę Mateusza Morawieckiego, Jarosława Kaczyńskiego premierów Czech i Słowenii , którzy 15 marca 2022 roku jako pierwsi liderzy UE udali się do wówczas oblężonego Kijowa.

Następnie lektor zwraca się do Donalda Tuska, jakoby to on i jego ludzie mieli stać za rosyjskimi wpływami w Polsce. Na koniec pada wypowiedź Alaksandra Łukaszenki, gratulującego Polakom wyniku wyborów z października 2023 roku, dzięki którym obecna koalicja rządząca zdobyła większość w Sejmie.