Elon Musk powiedział w poniedziałek w Krakowie, podczas dyskusji z amerykańskim publicystą Benem Shapiro na temat antysemityzmu, że był wcześniej naiwny, sądząc, że nie może się on odrodzić.

Zdaniem Muska nikt nie rodzi się z nienawiścią do innych ludzi. Jesteśmy sobie nawzajem niezwykle potrzebni, czego dowodem jest - jak podkreślił - fakt, że najcięższą karą w więzieniu jest izolacja.

Kraków: Dyskusja z udziałem Elona Muska

- Powinno się powstrzymać to, co się działo pod tym względem w Strefie Gazy, gdzie dzieci poddawane są indoktrynacji i uczone nienawiści do Izraela - dodał.