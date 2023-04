Dziewięć w cenie trzech. Sprawdź, jak wydłużyć urlop na majówkę

Polska

Majówka to może być wyjątkowo długi weekend, który warto maksymalnie wykorzystać, biorąc dodatkowe dni wolne. By możliwie najpełniej wykorzystać okazję do przerwy od pracy, wystarczy wziąć trzy dni wolnego i odpoczywać przez prawie półtora tygodnia. Sprawdź, kiedy wziąć urlop na majówkę, by maksymalnie przedłużyć wypoczynek.

Zdjęcie Majówka na Stawami Stefańskiego w Łodzi (zdjęcie ilustracyjne) / Piotr Kamionka / Reporter