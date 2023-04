Pogoda długoterminowa na majówkę 2023: IMGW podaje pierwsze prognozy

Spis treści: 01 Pogoda na majówkę 2023. Czy przydadzą się parasole?

02 Pogoda na majówkę - sobota 29 kwietnia

03 Pogoda na majówkę - niedziela 30 kwietnia

04 Pogoda na majówkę - poniedziałek 1 maja

05 Pogoda na majówkę - wtorek 2 maja

06 Pogoda na majówkę - środa 3 maja

07 Gdzie jechać na majówkę, żeby pogoda nie pokrzyżowała planów?

Pogoda na majówkę 2023. Czy przydadzą się parasole?

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej podał pierwsze długoterminowe prognozy pogody na maj. Według nich miesiąc będzie na ogół ciepły z temperaturami i opadami w granicach normy wieloletniej. Na przełomie kwietnia i maja temperatura nie przekroczy granicy 20 st. C.

Według synoptyków termometry mogą wskazywać od 6 st. C na obszarach górskich oraz 7 st. C. na wybrzeżu, do około 13 st. C na południu i południowym zachodzie.