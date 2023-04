Dziś Święto Chrztu Polski. Co tak naprawdę wydarzyło się w 966 roku?

Spis treści: 01 Chrzest Polski, czyli początek dziejów państwa polskiego. Kiedy i gdzie doszło do tego wydarzenia?

02 Dlaczego Mieszko I przyjął chrzest? Dobrawa a sprawa organizacji państwa

03 Skutki przyjęcia chrztu przez Polskę. Jakie znaczenie miało to wydarzenie?

04 Dziś Święto Chrztu Polski. Czy to dzień wolny od pracy? Czy trzeba iść do kościoła? Historia Wyzwolenie obozu w Auschwitz. Jak Niemcy próbowali ukryć zbrodnię?

Chrzest Polski, czyli początek dziejów państwa polskiego. Kiedy i gdzie doszło do tego wydarzenia?

Za datę przyjęcia chrztu przez Polskę przyjmuje się rok 966. Informacja o najważniejszym wydarzeniu w dziejach kraju zawiera się w notce czterech łacińskich słów "DCCCCLXVI Mesco dux Poloniae baptizatur", co oznacza "966 Mieszko książę Polski przyjmuje chrzest". Wydarzenie to miało miejsce prawdopodobnie 14 kwietnia. Na ten dzień przypadała Wielka Sobota. Wówczas zgodnie z obowiązującym zwyczajem, w nocy oczekiwania na Niedzielę Zmartwychwstania, udzielano chrztów.

Nie jest znane dokładne miejsce, w którym odbył się chrzest Polski. Kronikarz Jan Długosz wskazał na Gniezno. Istnieją też źródła, które podają, że miejscem chrztu Polski był Poznań. Według archeologów chrzest Polski odbył się w jednej z siedzib księcia Mieszka I. Uroczystość mogła mieć miejsce w Gnieźnie, Poznaniu lub Ostrowie Lednickim, gdzie w ruinach kaplicy przy palatium znaleziono odcisk misy chrzcielnej.

Dlaczego Mieszko I przyjął chrzest? Dobrawa a sprawa organizacji państwa

Okoliczności przyjęcia chrztu przez Mieszka I owiane są tajemnicą. Kronikarz z XII w. Gall Anonim twierdzi, że do przyjęcia chrześcijaństwa z Zachodu namówiła Mieszka jego żona, córka księcia czeskiego, Dobrawa. Książę zawarł z nią małżeństwo, licząc na przyjaźń z władcą Czech i wspólne działanie przeciw Związkowi Wieleckiemu.

Inne źródła decyzję Mieszka I tłumaczą względami politycznymi. Książę przyjął chrześcijaństwo i jednocześnie wprowadził jedyny skuteczny w X wieku model organizacji państwa. W ten sposób zapewnił Polsce równorzędne miejsce wśród państw chrześcijańskiej Europy.

Skutki przyjęcia chrztu przez Polskę. Jakie znaczenie miało to wydarzenie?

Chrzest księcia Mieszka I zapoczątkował nie tylko proces chrystianizacji i budowy struktur kościelnych na ziemiach polskich. Miał on także przełomowe znaczenie polityczne, kulturowe i tożsamościowe. Był to impuls rozwojowy, który umacniał władzę księcia, wspierał integrację młodego organizmu państwowego, a także dawał mocniejsze podstawy suwerenności i bezpieczeństwa. Początkowo chrzest przyjął sam Mieszko I i jego bezpośrednie otoczenie. Natomiast cały proces chrystianizacji trwał przez następne lata.

Dziś Święto Chrztu Polski. Czy to dzień wolny od pracy? Czy trzeba iść do kościoła?

22 lutego 2019 r. Sejm przyjął ustawę, która ustanawia dzień 14 kwietnia - Świętem Chrztu Polski. Jest to święto państwowe, a nie kościelne. Nie jest więc dniem wolnym od pracy. Dodatkowo nie znajduje się na liście świąt nakazanych, czyli tych dni, w których katolicy mają obowiązek uczestnictwa we mszy świętej. Oznacza to, że tego dnia nie trzeba iść do kościoła.

