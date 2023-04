Majówka 2023 zbliża się wielkimi krokami. Nie każdy może pozwolić sobie na egzotyczny wyjazd, dlatego lepiej sprawdzić, jaka będzie pogoda na majówkę 2023 .





zbliża się wielkimi krokami. Nie każdy może pozwolić sobie na egzotyczny wyjazd, dlatego lepiej sprawdzić, jaka będzie . Pojawia się coraz więcej prognoz synoptycznych, uwzględniających dane dotyczące pogody na majówkę . Warto je sprawdzić przed wyjazdem na długi weekend.



. Warto je sprawdzić przed wyjazdem na długi weekend. Sprawdzamy najnowsze prognozy synoptyków na początek maja. Czy umiarkowane temperatury i deszcze utrzymają się, a może pogoda na majówkę 2023 okaże się lepsza, niż przypuszczaliśmy?

Reklama

Pogoda na majówkę 2023. Prognozy IMGW okażą się trafne?

Na początku miesiąca Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) zamieścił prognozę długoterminową na kolejne miesiące . Opublikowane zostały również wstępne analizy synoptyków na najbliższe tygodnie.

Eksperci przewidują, że w maju średnia miesięczna temperatura powietrza w naszym kraju będzie mieścić się w zakresie normy wieloletniej z lat 1991-2020. Natomiast miesięczna suma opadów atmosferycznych nie przekroczy normy wieloletniej, poza północą i południowo-wchodnią częścią Polski, gdzie może bardziej popadać.

Zdjęcie Prognoza długoterminowa IMGW na maj 2023 / materiał zewnętrzny

Nie ma więc co liczyć na afrykańskie upały. Tym bardziej, że wstępny model ECMWF WPS Europejskiego Centrum Średnioterminowych Prognoz Pogody przewiduje, iż długi weekend majowy w Polsce będzie chłodniejszy w stosunku do lat 1991-2020. Mimo to można się spodziewać temperatur wyższych temperatur niż przewidywane na ostatnie dni kwietnia.