- Przykro mi, że tak wygląda wolność, pluralizm mediów, bo to nie jest kneblowanie ust dziennikarzom, ale też przede wszystkim to nie jest zabieranie dostępu do informacji państwu, czyli odbiorcom mediów publicznych. Mam nadzieję, że się to zmieni i mam nadzieję, że świat się dowie o tym, co stało się tu dzisiaj - kontynuowała na nagraniu.